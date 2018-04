(JZ) Pisownia w języku egipskim Przyjęta pisownia

Getty Images W języku egipskim nie zapisywano samogłosek, dlatego staroegipskie imiona i nazwy miejscowości przez lata rozwoju egiptologii były różnie odczytywane i do dziś pozostają w tej kwestii duże rozbieżności – równolegle funkcjonują odmienne zapisy, choćby maat lub Ma’at (ład świata; apostrof zaznacza, że należy wymówić obie samogłoski), nesut lub nisut (królewski tytuł). Trwają dyskusje, czy w polskim zapisie lepiej jest używać q czy k. Na potrzeby tego wydania staraliśmy się przyjąć pisownię ujednoliconą, choć nie zawsze okazało się to możliwe.

W języku egipskim nie zapisywano samogłosek, dlatego staroegipskie imiona i nazwy miejscowości przez lata rozwoju egiptologii były różnie odczytywane i do dziś pozostają w tej kwestii duże rozbieżności – równolegle funkcjonują odmienne zapisy, choćby maat lub Ma’at (ład świata; apostrof zaznacza, że należy wymówić obie samogłoski), nesut lub nisut (królewski tytuł). Trwają dyskusje, czy w polskim zapisie lepiej jest używać q czy k. Na potrzeby tego wydania staraliśmy się przyjąć pisownię ujednoliconą, choć nie zawsze okazało się to możliwe. Nasi autorzy w innych publikacjach, o bardziej naukowym charakterze, stosują także inny zapis. My używamy spolszczonych imion perskich i greckich władców Egiptu, a więc Dariusz, a nie Darayavahuś, Ptolemeusz, a nie Ptolemaios.

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.