Filip Taterka Najwybitniejsi władcy Egiptu W porządku chronologicznym, wybór autorski.

Meni/Menes (ok. 3000 r. p.n.e., I dynastia, Okres Wczesnodynastyczny) Meni (Ten, który trwa) – tym imieniem Egipcjanie z czasów Nowego Państwa określali pierwszego władcę Egiptu, który w źródłach greckich występuje najczęściej jako Menes. Imię to nie pojawia się jednak na zabytkach z czasów przełomu dynastii 0 i I dynastii, dlatego badacze spierają się o to, którego z wczesnych królów należy identyfikować z owym Menesem. Paleta Narmera, kamienna płyta z reliefami, jest często interpretowana jako przedstawienie zjednoczenia Egiptu, stąd wielu uczonych uznaje, że pod imieniem Menesa kryje się właśnie Narmer.

Według Manethona z Sebennytos, egipskiego kapłana z III w. p.n.e., który spisał historię swego kraju, Menes miał zginąć za sprawą hipopotama – wydaje się, że legenda ta opisuje nie tyle śmierć, ile raczej ubóstwienie pierwszego władcy, ze względu na związki hipopotama z ideą zmartwychwstania. Neczerichet/Dżeser (ok. 2686–2667 p.n.e., III dynastia, Stare Państwo) Takie imię nosił pierwszy władca III dynastii, któremu zawdzięczamy powstanie Piramidy Schodkowej w Sakkarze, a którego, ze względu na wybitne osiągnięcia, starożytni Egipcjanie w czasach Średniego Państwa zaczęli określać mianem Dżesera (Świętego). Z Neczerichetem nierozerwalnie związana jest postać jego architekta i wysokiego dostojnika Imhotepa, odpowiedzialnego za budowę zespołu Piramidy Schodkowej. Jako arcykapłan boga słońca w Heliopolis, Imhotep posiadał głęboką wiedzę, która pozwoliła mu zaprojektować monument nie tylko przytłaczający swym ogromem, lecz także spełniający istotne funkcje religijne, co miało zapewnić władcy odrodzenie do nowego życia w zaświatach. Za swe zasługi był czczony w późniejszym okresie jako bóg, patron rzemiosła, ale też medycyny i mądrości. Sam Neczerichet do końca historii Egiptu był uważany za wzór władcy idealnego. Chufu/Cheops (ok. 2589–2566 p.n.e., IV dynastia, Stare Państwo) Chufu, a właściwie Chenemuchufui, przez Greków nazwany Cheopsem, to twórca największej ze wszystkich egipskich piramid. Ironia losu sprawiła, że znamy tylko jeden jego wizerunek, którym jest 7,5-centymetrowa figurka, będąca zarazem najmniejszym znanym przedstawieniem władcy egipskiego. Bazując na przekazach greckich, wielu badaczy uważało go za tyrana, zainteresowanego jedynie spełnianiem swych wybujałych ambicji, mającego w pogardzie zdrowie i życie poddanych. Według Herodota podłość Cheopsa miała być tak wielka, że władca wysłał swą córkę do burdelu, by ciałem zarabiała na budowę piramidy. Źródła egipskie nie potwierdzają jednak negatywnego obrazu Chufu, który w dużej mierze wynika z niezrozumienia realiów egipskich przez autorów greckich. Do naszych czasów dotrwała opowieść (z czasów Średniego Państwa), której akcja rozgrywa się właśnie na dworze króla Chufu. Władca słucha w niej swych synów, którzy opowiadają mu historie o cudownych zdarzeniach, które miały się rozegrać w czasach jego poprzedników: Dżesera, Nebka oraz Snefru. Sytuacja zmienia się, gdy jeden z synów, Dedefheru (w owym czasie cieszący się już sławą wybitnego mędrca), oznajmia, że zna wyjątkowego człowieka, Dżediego, który potrafi przytwierdzać odcięte głowy, a także ma wiedzę na temat liczby tajemnych komnat w sanktuarium Thota, którą władca pragnie odtworzyć w swej piramidzie. Faraon nakazuje więc wezwać maga, nie wiedząc, że wieści, które od niego usłyszy, będą miały wielkie znaczenie dla przyszłości Obydwu Krajów... Z czasów Chufu pochodzą również najstarsze zapisane papirusy, odkryte niedawno przez misję francuską w porcie Wadi el-Gerf nad Morzem Czerwonym. Te niezwykle cenne dokumenty zawierają dzienniki robotników odpowiedzialnych za transport bloków wykorzystanych przy budowie Wielkiej Piramidy w Gizie. Mentuhotep II (ok. 2055–2004 p.n.e., XI dynastia, Średnie Państwo) To władca dynastii wywodzącej się z Teb, który wsławił się zjednoczeniem Egiptu po I Okresie Przejściowym, pokonując konkurenta z Herakleopolis. Do dziś można podziwiać jego monumentalny zespół grobowy wzniesiony na terenie doliny Deir el-Bahari. Właśnie stamtąd pochodzi słynny posąg przedstawiający króla w Czerwonej Koronie Dolnego Egiptu, odkryty przez Howarda Cartera w dość zabawnych okolicznościach. Otóż pewnego dnia koń, na którym jechał późniejszy odkrywca grobowca Tutanchamona, zapadł się kopytem w ziemię. Gdy jakiś czas później przeprowadzono w tym miejscu wykopaliska, okazało się, że jest to wejście do korytarza, na którego końcu odkryto posąg przechowywany dziś w Muzeum Egipskim w Kairze. Na pamiątkę odkrycia korytarz ten nazwano Bab el-Chosan (Wrota Konia). Dawniejsi badacze uważali, że zespół grobowy Mentuhotepa II stanowi połączenie lokalnej tradycji tebańskiej wznoszenia grobowców z portykami (określanych arabskim słowem saff) ze starą tradycją memficką. Wychodzili oni z założenia, że wznosząca się w centrum świątyni grobowej króla struktura, z której zachowała się jedynie podstawa, to piramida. Nowsze badania zdają się przeczyć takiej rekonstrukcji, a uczeni spierają się co do pierwotnego wyglądu struktury. Wokół grobowca królewskiego pochowano również królewskie małżonki i konkubiny, a także żołnierzy uczestniczących w dziele zjednoczenia kraju, jak również, zgodnie ze zwyczajem, najwyższych dostojników państwowych. Grobowce tych ostatnich od 2013 r. są badane przez polską misję archeologiczną w ramach Projektu Asasif. Senuseret III (ok. 1870–1831 p.n.e., XII dynastia, Średnie Państwo) Do jego największych osiągnięć należy bez wątpienia podbój Dolnej Nubii w wyniku czterech wypraw wojskowych. Władca pragnął nie tylko złupić tę krainę, ale znacząco i na trwałe rozszerzyć południową granicę Egiptu. Aby utwierdzić egipskie panowanie nad nowymi ziemiami, faraon rozkazał wznieść na terenie Dolnej Nubii zespół fortec, w których stacjonowały egipskie garnizony. O trwałości dokonań króla najlepiej może świadczyć fakt, że współczesna południowa granica Egiptu mniej więcej pokrywa się z granicą ustanowioną w starożytności przez Senusereta III, a sam władca był czczony jako bóg na terenie Nubii jeszcze w czasach XXV dynastii. Prawdopodobnie to ten władca kryje się pod postacią Sesostrisa, którego autorzy klasyczni opisują jako wielkiego wojownika i zdobywcę, choć, być może, podobnie jak w przypadku Menesa, mogło tu dojść do połączenia osiągnięć kilku władców (zwłaszcza Senusereta I i Senusereta III). Thotmes III (ok. 1479–1425 p.n.e., XVIII dynastia, Nowe Państwo) Wstąpił na tron jako zaledwie kilkuletnie dziecko, dlatego rządy w jego imieniu sprawowała ciotka, a zarazem macocha – Hatszepsut. W 7. roku panowania Thotmesa III Hatszepsut ogłosiła się królem, lecz lata liczono w dalszym ciągu według panowania młodego władcy. Współrządy Hatszepsut i Thotmesa III trwały aż do 20. roku panowania tego ostatniego, kiedy Hatszepsut najprawdopodobniej umarła. Wkrótce po jej śmierci Thotmes III wyruszył na swą pierwszą zwycięską wyprawę do Syrii i Palestyny, podczas której w wielkiej bitwie pod Megiddo pokonał koalicję książąt syryjskich pod dowództwem władcy Kadesz. Sytuacja w regionie była jednak na tyle niespokojna, że faraon musiał organizować kolejne wyprawy w następnych latach – łącznie do 42. roku panowania odbył ich co najmniej 15. Liczne wyprawy wojenne oraz rzekomy niski wzrost króla sprawiły, że po dziś dzień jest określany mianem egipskiego Napoleona. Jego kampanie wojenne zostały szczegółowo opisane w „Annałach”, które monarcha rozkazał wykuć na ścianach otaczających główne sanktuarium świątyni Amona-Ra w Karnaku. Możemy w nich wyczytać, że np. w czasie ósmej wyprawy faraon dotarł aż nad Eufrat, gdzie wystawił stelę w pobliżu starszego monumentu ustawionego w tym miejscu niegdyś przez jego dziada Thotmesa I. Z tej samej wyprawy faraon przywiózł również „cztery ptaki, które rodzą każdego dnia”, a więc prawdopodobnie kury, które zdobył w walce z wielkim królem Mitanni. W czasie jednej z wypraw faraon urządził wielkie polowanie na syryjskie słonie, w czasie którego zabił aż 120 zwierząt, jak donosi jeden z jego żołnierzy o imieniu Imenemheb, który w swej inskrypcji biograficznej chwalił się, że uratował króla przed rozpędzonym słoniem. „Annały” informują również o tym, że z jednej z wypraw do Nubii, mającej na celu stłumienie buntu lokalnych plemion, Thotmes III sprowadził do Egiptu żywego nosorożca. Król ten był nie tylko wielkim wojownikiem, ale również wielkim budowniczym. To jemu zawdzięczamy m.in. świątynię Ach-menu w Karnaku (z której pochodzi słynna Komnata Przodków prezentowana dziś w Muzeum Luwru), małą świątynię w Deir el-Bahari (odkrytą przez polską misję archeologiczną), która, choć mocno zniszczona, do dziś zapiera dech w piersiach idealnie zachowanymi kolorami, oraz tzw. Pojedynczy Obelisk (zawsze stawiano je parami przed wejściem do świątyń, a Thotmes III zdecydował się ustawić tylko jeden w centrum świątyni). Stoi on dziś na Piazza di San Giovanni na Lateranie. Faraon troszczył się jednak nie tylko o bogów, ale też o swych poddanych, czego przykładem może być wydany przez niego dekret dotyczący zdrowia publicznego, prawdopodobnie pierwszy taki dokument w historii świata. Ramzes II (ok. 1279–1213 p.n.e., XIX dynastia, Nowe Państwo) To najwybitniejszy przedstawiciel XIX dynastii i prawdopodobnie najbardziej znany egipski faraon. Kontynuując politykę swego ojca Sethiego I, w 5. roku swego panowania starł się z królem Hetytów Muwattallisem II w bitwie pod Kadesz. Ramzes II przedstawił bitwę jako wielkie zwycięstwo, będące wynikiem jego osobistego męstwa oraz wsparcia ze strony jego boskiego ojca Amona-Ra. W rzeczywistości wojska faraona wpadły w zasadzkę przygotowaną przez króla Hetytów, choć sama bitwa pozostała prawdopodobnie nierozstrzygnięta. W 21. roku panowania Ramzes II zawarł pokój z Hetytami, stając się od tej pory przyjacielem króla Hattusilisa III. Był to prawdopodobnie pierwszy w historii traktat międzynarodowy, spisany w dwóch wersjach językowych: egipskiej i akadyjskiej. Aby wzmocnić sojusz z Hetytami, faraon poślubił dwie hetyckie księżniczki. Właściwie nie ma takiego miejsca w Egipcie, w którym nie prowadził jakichś prac budowlanych. Oprócz wznoszenia nowych monumentów (jak świątynie w Abu Simbel czy Ramesseum w Tebach Zachodnich) rozbudowywał również już istniejące świątynie (jak Karnak czy Luksor), a często też po prostu umieszczał swe imiona na monumentach innych władców. Dokończył też dzieła restauracji monumentów uszkodzonych w okresie amarneńskim. Ze względu na swe liczne osiągnięcia Ramzes II był uznawany za wzór władcy idealnego, którego chętnie naśladowali jego następcy, zwłaszcza z XIX i XX dynastii. Słynął również z licznego haremu – łącznie miał ponad 100 żon i konkubin oraz ponad 200 dzieci. Jednym z najbardziej znanych synów królewskich był Chaemuaset (arcykapłan Ptaha w Memfis), który cieszy się dziś mianem pierwszego archeologa ze względu na swe zainteresowanie starożytnymi budowlami i działania mające na celu ich odnowę i restaurację. Niekiedy sugeruje się, że to właśnie Ramzesa II należy identyfikować z bibli

