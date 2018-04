Kamil Kuraszkiewicz Faraonowie – bogowie Egiptu „Trwała jest władza królewska jak Ra na niebie” Faraon jako wcielenie boga.

Państwo religijne. Egipski system wierzeń religijnych regulował, tłumaczył i uzasadniał (często na więcej niż jeden sposób) wszystkie aspekty życia – od zmian pór roku po organizację państwa. Przy czym nie sposób mówić o jednej religii egipskiej. Przede wszystkim system wierzeń istniał i rozwijał się przez ponad trzy tysiąclecia (dla porównania: chrześcijaństwo jest dopiero w dwóch trzecich tej drogi), a przy tym był niezwykle elastyczny. Rytuały, wierzenia i dogmaty ewoluowały, dostosowując się do przemian politycznych, kulturowych, a nawet środowiskowych, dlatego egipskie wierzenia w III tysiącleciu p.n.e. różniły się dramatycznie od tego, w co wierzyli Egipcjanie dwa tysiące lat później. Ponadto, nawet w jednym momencie mogło funkcjonować wiele odrębnych (choć często zazębiających się i przenikających) porządków religijnych: religia funkcjonowała z jednej strony na poziomie regionalnym, z drugiej – na państwowym. Lokalne bóstwa, ze swoimi mniej lub bardziej rozbudowanymi systemami teologicznymi, opiekowały się miastem lub osadą i najbliższą okolicą; to do nich można było się zwrócić z prośbą o wyleczenie z choroby lub pomoc w rozwiązaniu problemu; były bliskie, znajome i przystępne. Bóstwa lokalne mogły być włączone w teologię państwową, jako manifestacja, dziecko lub stronnik któregoś z wielkich bogów, na przykład Ra lub Amona, zbyt potężnych i dalekich, by interesowali się losem wieśniaka wypasającego gęsi. Czasem zdarzało się, że mało znani bogowie wysuwali się na pierwszy plan, kiedy władzę zdobywali ich wierni wyznawcy; tak było choćby z czczonym w Tebach Amonem, który zaczął oszałamiającą karierę za rządów wywodzącej się z tego miasta XII dynastii, a później z Atonem – patronem jednej z największych rewolucji religijnych w Egipcie. Narodziny świata. Źródeł egipskiej monarchii należy szukać tam, gdzie wszystko się zaczęło – w chwili stworzenia świata; musimy więc cofnąć się do samego początku i poznać podstawowe zasady działania egipskiego świata. Na początku istniał tylko ciemny, nieruchomy praocean, z którego wyłonił się bóg-stwórca, rozpoczynając akt stworzenia i wydobywając ład z chaosu. Egipskie teksty przekazują kilka różnych wersji tego wydarzenia, lecz największy wpływ na ukształtowanie się ideologii władzy królewskiej miała koncepcja stworzona przez teologów z miasta Iunu (przez Greków zwanego Heliopolis), które było ośrodkiem kultu boga słońca i to właśnie on jest stwórcą w tej wizji początku świata. Zapewne w znacznej mierze dzięki swojej elastyczności religia egipska przetrwała tak długo we wciąż rozpoznawalnej formie. Jednocześnie ta sama cecha dziś poważnie utrudnia nam zrozumienie egipskich koncepcji religijnych, które często mogą się wydawać nielogiczne, a wręcz wewnętrznie sprzeczne. Współczesnym badaczom dodatkowo utrudnia zadanie to, że nie zachował się w całości żaden spójny, całościowy traktat teologiczny; większość informacji na temat koncepcji religijnych pochodzi z aluzji i nie zawsze zrozumiałych, zawoalowanych wzmianek w tekstach rytualnych. Problemem jest choćby samo wskazanie imienia boga słońca. Inaczej niż w przypadku dobrze nam znanych bóstw greckich czy rzymskich, zarówno tożsamość, jak i kompetencje bogów egipskich były nieostre, bardziej płynne. Bogiem słońca był Ra; jednak o poranku wynurzał się on zza horyzontu jako skarabeusz Chepri, zaś zachodził jako Atum. Co więcej, Ra bywał identyfikowany z innymi bogami, takimi jak Amon, Montu czy bóg-krokodyl Sobek, co nadawało im słoneczny aspekt. Kiedy więc Ra wynurzył się z praoceanu, stworzył pierwszą parę bóstw – boga powietrza Szu i boginię wilgoci Tefnut. Z ich związku narodziło się niebo – bogini Nut, i ziemia – bóg Geb. Nut i Geb mieli czworo dzieci: bogów Ozyrysa i Setha oraz boginie Izydę i Neftydę. Porządek i chaos. Stworzony świat był uporządkowany, panowała w nim maat – prawda, sprawiedliwość, porządek. Ale chaos (izefet) był wciąż obecny i dążył do pochłonięcia sfery, w której panowała maat. Od utrzymania równowagi między maat i izefet zależało istnienie świata. Powstrzymywanie sił chaosu było jednym z najważniejszych zadań egipskiego władcy. Kiedy już zaistniał uporządkowany świat, ktoś musiał nim pokierować. Pierwszymi władcami byli bogowie; byli oni bardzo ludzcy – kochali się i nienawidzili, wpadali w gniew, bywali małostkowi i zawistni; zdarzało się, że chorowali, cierpieli i umierali. Nawet ich wszechmoc była ograniczona: pewnego razu Ra rozgniewał się na ludzi do tego stopnia, że wysłał swoją córkę, żeby ich zgładziła. Kiedy pożałował tej decyzji, musiał uciec się do podstępu i pomocy innych bogów, żeby przerwać tę okrutną misję, ponieważ bogini nie chciała go usłuchać. Egipt był prawdziwym rajem na ziemi pod rządami kolejno zasiadających na tronie bogów. Nadszedł taki moment, gdy królem został Ozyrys – dobry, mądry i sprawiedliwy władca, który jednak zginął z ręki swojego zawistnego brata Setha. Kochającej żonie, Izydzie, udało się dzięki magii nie tylko wskrzesić zabitego i poćwiartowanego Ozyrysa, ale nawet począć z nim syna Horusa. A ten, kiedy dorósł, upomniał się o należną mu spuściznę po ojcu i po długich zmaganiach z Sethem zasiadł na tronie. Ozyrys nie przestał być królem, ale zaczął władać krainą zmarłych. Odtąd Ra panował na niebie, Horus na ziemi, a Ozyrys w zaświatach. Mit o Ozyrysie zdefiniował jeden z aspektów egipskiej monarchii – każdy król za życia był identyfikowany z Horusem, po śmierci zaś stawał się Ozyrysem. Dobrze to ilustruje niejednoznaczność i zmienność egipskich koncepcji religijnych; Seth był z jednej strony niegodziwym zabójcą Ozyrysa, ale z drugiej – dzielnym wojownikiem i potężnym opiekuńczym bóstwem, obrońcą Ra i – paradoksalnie, w parze z Horusem – jednym z patronów Egiptu. Oficjalny obraz króla. Kim więc był faraon? Podobnie jak koncepcje religijne, pojęcie władzy królewskiej i stosunek poddanych do króla ulegały zmianom. Państwo i jego instytucje ewoluowały, a przyczyniała się do tego sytuacja polityczna (zwłaszcza po Okresach Przejściowych, kiedy osłabienie władzy centralnej mogło nadszarpnąć prestiż monarchii), a także osobowość niektórych władców. Jeśli przyjąć za dobrą monetę monumentalne inskrypcje, faraon był bogiem i synem boga, wcieleniem i żyjącym wizerunkiem bóstwa. Od najdawniejszych czasów króla uważano za ziemskie wcielenie boga nieba, Horusa-sokoła, i (nieco później) za syna Ra, co wprost stwierdzała tytulatura, jaką przyjmował w chwili wstąpienia na tron. Był łącznikiem między światem boskim i ludzkim; obdarzony przez bogów nadprzyrodzonymi mocami, dawał ludziom tchnienie życia, kiedy spowijał ich swoim blaskiem. Zwykli śmiertelnicy mogli go zobaczyć najwyżej z daleka, odzianego w lśniący, ciężki ceremonialny strój – i całe szczęście, gdyż faraon był istotą tak potężną, że kontakt z nim mógł się okazać wręcz niebezpieczny dla zwykłego śmiertelnika. Zdarzyło się pewnego razu, że Neferirkara z V dynastii niechcący trącił berłem dostojnika imieniem Rawer, który zdrętwiał z przerażenia, spodziewając się najgorszego. Na szczęście jego królewska mość tak cenił wiernego sługę, że zapewnił go, iż nic mu się z tego powodu nie stanie. Kiedy bohater opowieści będącej klasyką egipskiej literatury z czasów XII dynastii, Sinuhet, stanął przed królem, był tak przerażony, że omal nie odszedł od zmysłów. Wprawdzie nie dało się ukryć, że królowie starzeli się i umierali, ale to nie wykluczało ich boskości – przecież od takich słabości nie byli wolni i bogowie. Jako jedyny pośrednik między ludźmi i bogami, tylko król miał prawo (i obowiązek) odprawiać codzienne rytuały w świątyniach. Teoretycznie każdego dnia, w każdej świątyni Egiptu to właśnie król budził posąg boga, obmywał go i składał przed nim ofiary. Oczywiście, nie było to fizycznie możliwe i w rzeczywistości władcę zastępowali kapłani, ale reliefy w świątyniach zawsze przedstawiają faraona jako wykonawcę czynności rytualnych. Egipcjanie wierzyli w magię słowa i obrazu, więc w ten sposób król mógł być obecny w wielu miejscach równocześnie. Przez składanie ofiar bogom i wykonywanie ich woli władca zjednywał sobie ich przychylność i czynił maat. Wstępując na tron, dokonywał ponownego zjednoczenia Egiptu i przywracał maat, naruszoną przez śmierć poprzedniego władcy; przez podboje i polowania poszerzał jej granice, umacniał boski porządek wszechświata i strzegł go przed chaosem. Król był jedynym właścicielem i dysponentem całego Egiptu – ziemi, wody, zasobów, ludzi. Wszystko, co się działo, działo się z jego woli, od niego zależało życie i pomyślność poddanych, a także ich losy pośmiertne. W niemal każdym grobowcu zobaczymy zapisaną formułę mówiącą o tym, że wszystko, czego oczekiwali Egipcjanie po śmierci – godny pochówek, pamięć potomnych i ofiary pozwalające im wieść wygodne życie w zaświatach – będzie im dane z łaski króla. Wizerunek nieoficjalny. Jeśli wyjdziemy poza obraz kreowany przez oficjalne inskrypcje, sytuacja stanie się mniej oczywista. Oto znajdujemy teksty literackie, jak Papirus Westcar, datowany na późne Średnie Państwo zbiór opowiadań, w których potężny król Chufu (Cheops), właściciel największej piramidy w Gizie, jest przedstawiony jako znudzony despota o niezbyt lotnym intelekcie i mało wyrafinowanych upodobaniach. W innym opowiadaniu są wspominane nocne schadzki króla Neferkara z jego generałem. Wielki wojownik Ramzes II w czasie bitwy pod Kadesz dał się podejść Hetytom, zupełnie jakby bogowie nie obdarzyli go znajomością rzeczy, i musiał prosić o pomoc Amona. A zatem można było pisać o królu bez czołobitności, a nawet pozwolić sobie na wydrapanie niemal pornograficznego rysunku przedstawiającego władczynię Hatszepsut w niedwuznacznej sytuacji ze zwykłym śmiertelnikiem. Stosunek Egipcjan do władcy dobrze ilustrują zeznania schwytanego na grabieży grobów złodzieja, który wyrażał się z szacunkiem o „czcigodnej mumii tego boga”, co nie przeszkadzało mu w obdarciu jej z kosztowności. Istota dwoista. Było to możliwe, ponieważ Egipcjanie odróżniali urząd od osoby, która go sprawowała, i używali różnych terminów określających te dwa aspekty. Kiedy mieli na myśli królewskość, używali słowa nisut

