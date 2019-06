Na podbój Azji

I wojna światowa doprowadziła Japonię do pozycji światowego mocarstwa, co jednak nie uchroniło jej przed problemami. Najtrudniejsze były te gospodarcze. Lekarstwem na kryzys miała być m.in. agresja na kontynent, zgodna z nacjonalistyczną ideologią podboju Azji.

Powojenny kryzys. W czasie Wielkiej Wojny, dzięki nieobecności na rynkach wschodniej Azji mocarstw zajętych działaniami zbrojnymi w Europie, czterokrotnie (z 799 mln do 3,24 mld jenów) wzrósł eksport Japonii. Szybko rozwijał się przemysł ciężki. Jednak po zakończeniu militarnego konfliktu mocarstwa powróciły na rynki i wyparły z nich ponownie część japońskich towarów. Wpłynęło to na spadek koniunktury i deficyt handlowy tego kraju. Ponadto polityka finansowa Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii doprowadziła do znacznego spadku cen światowych, co odbiło się paniką finansową w Japonii i wygaszeniem w 1920 r.