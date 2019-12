Wyspa, jak wulkan gorąca

Rewolucja, która rozpaliła pokolenie.

Model i kontekst. Dyktatura w bananowej republice, wyzysk ekonomiczny, represje, bieda, nierówności, rasizm. Półkolonialna zależność od potężnego sąsiada, któremu miejscowy władca padał do stóp. Przeciwko takiej rzeczywistości wystąpiła grupa buntowników na czele z charyzmatycznym przywódcą. Walczyli najpierw pokojowo – wywołując to strajki, to demonstracje, potem zbrojnie – tworząc oddziały partyzanckie. Zyskali sympatię większości. Po trzyletnich potyczkach z wojskiem na prowincji i zmaganiach z policją dyktatury w miastach – zbuntowani wygrali.