Spór polsko-krzyżacki

Wojna Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim bardzo wcześnie zaistniała na arenie międzynarodowej. Obie strony starały się w sposób wiarygodny przedstawić swoje racje i osłabić argumenty przeciwnika.

Odezwy Jagiełły

Pierwsza polska odezwa skierowana do władców europejskich pochodzi już z 10 sierpnia 1409 r. Władysław Jagiełło zarzucał w niej krzyżakom chciwość przejawiającą się w zdobywaniu wciąż nowych ziem i przeciwstawił ich postawie polskie dążenia pokojowe. Na koniec król apelował, by odbiorcy pisma nie wierzyli argumentom zakonu i aby nie udzielali mu żadnej pomocy. Wezwanie to zostało wystosowane w samych początkach konfliktu, nic dziwnego więc, że objętościowo było dość skromne.