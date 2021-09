Niemieccy artyści i ich dzieła

(W porządku chronologicznym, wybór autorski).

Superstar, czyli Albrecht Dürer (1471–1528). Gdyby Dürer nie urodził się, należałoby go wymyślić. Dać mu za ojca złotnika, który nauczy go precyzji, za chrzestnego drukarza Antona Kobergera, który zarazi go pasją powielania, oraz posłać na naukę do warsztatu malarza Michaela Wolgemuta. Dać za przyjaciela patrycjusza, humanistę i doradcę cesarza Willibalda Pirckheimera. Należałoby też Dürera umieścić w Norymberdze, wolnym mieście Rzeszy, w którym przechowywano cesarskie insygnia koronacyjne.