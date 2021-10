Czas ożywienia kulturalnego

To były lata skomplikowanych gier środowisk twórczych z władzą. Z rezultatem dla polskiej kultury w sumie przyzwoitym, choć przecież już nigdy nie dowiemy się, co by zostało po tamtej dekadzie, gdyby powstały wówczas dzieła, które z powodów politycznych powstać nie mogły.

Polityka kulturalna: uchylone drzwi. W grudniu 1970 r., kiedy robotnicy Wybrzeża wyszli na ulice i wypowiedzieli posłuszeństwo władzy, trwały Łódzkie Spotkania Teatralne, coroczny przegląd najciekawszych premier zespołów studenckich. Nie dojechał anonsowany w programie teatr z Gdańska, ponieważ nie kursowały pociągi z północy do centrum kraju. Młoda publiczność łódzkiego festiwalu nie miała wątpliwości, że w Polsce dzieje się coś ważnego, tym bardziej więc żywo przyjmowała kwestie padające ze sceny.