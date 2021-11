Małgorzata hrabina Snowdon

Małgorzata 1930–2002 hrabina Snowdon. Młodsza siostra Elżbiety II zapisała się w historii rodziny jako czarna owca, stale łamiąca zasady.

Rywalizacja z siostrą. Rodzinna legenda mówi, że Małgorzata, młodsza córka księcia Yorku Alberta (późniejszego Jerzego VI) i Elżbiety Bowes-Lyon urodziła się podczas szalejącej burzy. Miało to tłumaczyć jej niespokojny charakter. Ona sama uważała, że pogoda 21 sierpnia 1930 r. nie miała nic do tego: „Kiedy dorastałyśmy, mojej siostrze przypięto łatkę tej dobrej, rozsądnej i grzecznej. To było nudne, więc prasa szybko zdecydowała, że ja będę z piekła rodem. I tak zostało” – mawiała.