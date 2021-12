Mała Ruś kontra Wielka Ruś

Rosyjskie imperium, panując nad przeważającą częścią terytoriów Polski i Ukrainy, narzucało własną wizję przeszłości całej wschodniej połaci kontynentu. Dlatego zastanawiając się nad relacją Rzeczpospolita–Ukraina, nie można pomijać historycznych stosunków ukraińsko-rosyjskich.

Pozorna zbieżność widzenia. Narracje rosyjska i ukraińska dziejów średniowiecza, zredukowane do zasadniczych faktów-symboli, wydają się niemal identyczne. Występują w nich te same postacie, miejsca i zdarzenia: Waregowie (skandynawscy założyciele Rusi) z drużyną Ruryka (druga połowa IX w.), wielka księżna kijowska Olga (zm. 969), chrzest Rusi (988), kontakty z Bizancjum, szlak handlowy Dnieprem, Kijów, feudalne rozbicie i przede wszystkim ojciec założyciel Rusi Włodzimierz Wielki (ok.