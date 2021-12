Marek Hłasko i Wasyl Stus. Życiorysy podobne

Niedbała poza, papieros przyklejony do warg, drwiące spojrzenie – oto Marek Hłasko, jakiego znamy z najsłynniejszych fotografii. Przenikliwy wzrok skierowany prosto w obiektyw – to Wasyl Stus, zdjęcie łagrowe. Każdy z tych dwóch pisarzy stał się w swoim kraju fenomenem i legendą. Różniło ich wiele. Do Hłaski przylgnęła łatka lekkoducha i niebieskiego ptaka. Stus stał się wzorem niezłomności, umieszczanym przez ukraińskich patriotów na masywnym cokole. Co ich łączy? Obaj uosabiają bunt przeciw komunistycznej opresji i oficjalnym wzorcom.