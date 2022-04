Kościół katolicki we Francji

Francja jako ojczyzna laicyzmu.

Głębokie korzenie. „Francja jest ojczyzną laicyzmu” – pisze we wstępie do swojej książki „Państwo a kościół we Francji” Henryk Łakomy. Badacz wywiódł ideę świeckiego państwa ze średniowiecza, kiedy francuska monarchia jako jedna z pierwszych w Europie wykształciła tradycję autonomii wobec ingerencji papieży w wewnętrzne sprawy kraju. Kształtowana bowiem przez francuskich królów interpretacja absolutum dominium zakładała nieograniczoną władzę panującego nad poddanymi, w tym również nad duchowieństwem.