Francuski bohater

Szczególne miejsce Charles’a de Gaulle’a w pamięci historycznej rodaków.

AN

Powszechne uznanie po śmierci. W miastach i miasteczkach trudno zliczyć centralne place i ulice, które go upamiętniają. Charles de Gaulle to także nazwa największego francuskiego lotniska i jedynego francuskiego lotniskowca. Olbrzymia większość Francuzów widzi w generale bohatera narodowego i wielkiego męża stanu. Sondaże wskazują, że uważa go za największą postać w historii kraju. Konkurować z nim może jedynie Napoleon. Na de Gaulle’a powołuje się prawica, centrum i lewica, ale także skrajna prawica i niektórzy politycy radykalnej lewicy.