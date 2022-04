Busola geopolityczna

Sojusznicy i wrogowie w dziejach Francji.

Anglia. Zmagania anglo-francuskie były chyba najstarszą rywalizacją o zabarwieniu narodowym w Europie. Przejęcie władzy w Anglii po bitwie pod Hastings w 1066 r. przez francuskojęzyczne elity otworzyło Wyspy Brytyjskie na napływ francuskiego rycerstwa, prawodawstwa, obyczajów i języka. Powiązania dynastyczne doprowadziły wkrótce do utworzenia we Francji rozległego imperium Plantagenetów, którzy stali się królami Anglii i lennikami królów Francji (Kapetyngów) jednocześnie. Wspomniana zależność legła u źródeł historycznej wrogości między dwiema dynastiami i doprowadziła do wysunięcia przez królów Anglii pretensji do francuskiego tronu po śmierci ostatniego władcy z najstarszej linii Kapetyngów, a w konsekwencji do wojny stuletniej (1337–1453).