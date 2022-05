Biesiady rzymskich cesarzy

Podczas bankietów z udziałem władcy zawsze obowiązywały środki ostrożności.

Pozornie równi. Z punktu widzenia mechanizmów władzy cesarskiej ucztowanie – bezpośredni kontakt z poddanymi w atmosferze sprzyjającej przełamywaniu barier – stanowiło moment newralgiczny. Przebieg bankietu z udziałem władcy wiele mówił o tym, jak on sam i jego otoczenie pojmowali relacje monarcha-poddani. Można było podejść do sprawy na różne sposoby. Władcy perscy spożywali posiłki ceremonialnie oddzieleni od innych specjalnymi zasłonami. Całkiem żywiołowo traktowali takie okazje władcy macedońscy, od Aleksandra poczynając, którzy z upodobaniem ucztowali w gronie członków dworu i gości i nie mieli oporów przed upijaniem się do nieprzytomności.