W poszukiwaniu szczęścia w nieszczęściu

Reakcja na zabory i narodziny polskiego nacjonalizmu w XIX w.

Bezgłośne wchłonięcie. W 1772 r. Austria, Prusy i Rosja po raz pierwszy podzieliły między siebie unię polsko-litewską. Chociaż te przesunięcia terytorialne kosztem Rzeczpospolitej aż po dziś dzień determinują europejski porządek państwowy, to jednak nie zaliczają się do wydarzeń uznanych za znaczące na arenie międzynarodowej. Tymczasem to właśnie ten rozbiór Polski umożliwił Rosji niepowstrzymany pochód do Europy Środkowej. Tak przynajmniej uważał już wówczas irlandzko-brytyjski mąż stanu i filozof Edmund Burke.