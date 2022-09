Jeden dzień z życia królowej Elżbiety

Jak wyglądał typowy dzień z życia monarchini.

Pobudka. Każdego ranka Elżbieta II była budzona o godz. 7.30. Zadanie to należało do jej osobistego lokaja, który wchodził do sypialni, aby odsłonić kotary w oknach oraz dostarczyć pierwszą filiżankę herbaty z mlekiem, bez cukru. Jej Wysokość od lat sypiała sama. Do „rozłamu w królewskiej sypialni”, jak sytuację tę dekady temu nazwały media, miało dojść niedługo po koronacji. To właśnie wtedy w londyńskim „Evening Standard” zamieszczono informację o zamówieniu złożonym w jednym z lokalnych sklepów meblowych.