Pięć zamków ważnych dla dynastii.

Zamek Gripsholm, Szwecja

Nazwę zawdzięcza królewskiemu marszałkowi Bo Jonssonowi z rodu Gripów. To od jego średniowiecznej twierdzy na wyspie na jeziorze Melar, 70 km od Sztokholmu, rozpoczęła się historia budowli, w której szwedzcy władcy rezydowali do XVIII w. Wcześniej działał tam klasztor kartuzów, ale Gustaw I Waza skonfiskował zabudowania. Po ich wyburzeniu przystąpiono do wznoszenia nowego zamku pod kierunkiem niemieckiego mistrza Henrika von Köllena. Postawiony na planie nieregularnego heksagonu miał stać się częścią tworzonego przez króla systemu obronnego kraju.