Imperium Don Kichota. Hiszpańska dusza w cieniu przeszłości

Pytania o hiszpańskość, hiszpańską tożsamość narodową, Hispanidad.

Mozaika do poskładania. Barcelona, Walencja, Madryt, Oviedo, Bilbao, Kordoba, Sewilla… to wszystko w Hiszpanii. Wszędzie dogadamy się po hiszpańsku, wszędzie na straganie kupimy obrazki i magnesy z Don Kichotem i Sancho Pansą (najczęściej wariacje na temat szkicu Picassa), wszędzie obowiązuje sjesta. Gdy jednak pytamy, czym jest hiszpańskość, odpowiedzi mogą być bardzo różne. Kastylijski Madryt czy aragońska Zaragoza mają najłatwiej, odwołają się do dziedzictwa Korony, wielkich czynów imperialnych, z rekonkwistą, podbojem Ameryki i ugruntowaniem chrześcijaństwa na czele. Ale w pozostałych regionach sprawa się komplikuje. Jak do języka hiszpańskiego-kastylijskiego mają się kataloński i baskijski? Jak traktować arabską przeszłość, nieraz chlubną, która nie zniknęła wraz z rekonkwistą Półwyspu Iberyjskiego, ale jest obecna i w przestrzeni, i w kulturze? Jak odnosić się do Hiszpanii jako imperium? Jakie jest wreszcie miejsce Hiszpanii w Europie i, ogólniej, w świecie?