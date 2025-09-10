Irańskie tytuły i etykieta

Rzut oka na tytuły i stanowiska w nowożytnym Iranie.

Okres nowożytny w Iranie to czasy istnej tytułomanii i skomplikowanej etykiety. Była ona znacznie bardziej rozbudowana niż i tak dość barokowe współczesne uprzejmości perskie, zwane taʿarofami. W dawnych czasach zarówno oficjalne dokumenty, jak i korespondencja towarzyska skrzyły się tytułami, zwrotami grzecznościowymi i środkami literackimi. Tutaj przyjrzymy się najczęściej spotykanym tytułom, których znajomość jest przydatna do zrozumienia nie tylko źródeł, ale też opracowań historycznych i literatury pięknej, wspomnień itp.

• Najbardziej podstawowy zwrot to aqa. Jest to tytuł pochodzenia turkijskiego, stosowany po dziś dzień w znaczeniu: pan. Zbliżony, agha, był używany zwykle wobec kobiet i eunuchów, rozróżnienie nie było jednak konsekwentne. Tytuł aqi (dawniej skracany niekiedy do samego a) mógł być stawiany zarówno przed imieniem, jak i po nim. Dlatego też jeden z rewolucjonistów z pocz. XX w., na znak swojej europejskości, zastąpił aqa słowem monsieur, umieścił je jednak po imieniu; znany jest w historiografii jako Ali Monsieur.

• Inny znany tytuł to mirza, skrócona forma słowa amirzade, emirowicz. Umieszczany po imieniu oznaczał osoby z rodu panującego. Stawiany przed imieniem był zwyklejszym tytułem, używanym wobec ludzi wykształconych, urzędników, duchownych, rzadko zaś ludzi miecza.

• Słowo chan było stawiane zwykle po imieniu, mogło być używane zarówno wobec urzędników, jak i wojowników. Bywało też stosowane wobec ważniejszych postaci środowisk miejskich. Najbardziej oczywiste było zaś jego użycie wobec przywódców ludów koczowniczych.

• Zbliżony do chana tytuł chaqan (kagan) był używany w Iranie wobec monarchów, zwykle jako element bardziej rozbudowanej tytulatury obok innych słów oznaczających monarchę.