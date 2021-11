Idealne książki dla najmłodszych

To wspaniała powieść przygodowa o więzi chłopca i jego przytulanki oraz o tym, na jak wiele potrafi się on zdobyć, by z pomocą Gwiazdkowego Prosiaczka – beznajdziejnego zamiennika starej zabawki – odzyskać swój zaginiony skarb.

https://www.empik.com/gwiazdkowy-prosiaczek-rowling-j-k,p1275974159,ksiazka-p