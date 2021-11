Gry planszowe – idealny sposób na spędzenie wolnego czasu we wspólnym gronie

Dobra gra planszowa jest wielorazową rozrywką dla rodziny i znajomych, również na imprezie. Oto polecane gry na wspólne chwile podczas nadchodzących świąt. iKNOW to gra quizowa, w której wygrywa nie najmądrzejszy, lecz najsprytniejszy. Jeśli nie znasz odpowiedzi, to nie koniec: wykorzystaj przeciwnika i jego wiedzę, by wygrać!

Alias Original, to odmiana kalamburów, czyli gra w „jak powiedzieć, by nie powiedzieć”. Bądź szybki i nakieruj innych na odpowiedni wyraz, doprowadzając swoją drużynę do mety.

W innej wersji gry Alias kobiety i mężczyźni wykorzystujemy znane stereotypy – kobiet nie da się zrozumieć? A może powiedzenie to odnosi się do mężczyzn? To świetna gra, w której kobiety objaśniają słowa związane z płcią męską i na odwrót. Nic tylko sprowadzić przyjaciół i grać.

Założysz się? to genialna gra, w której gracze wykonują wyzwania lub odpowiadają na zagadki umysłowe. Dostępna w kilku wersjach oraz idealna dla grona rodzinnego lub na szaloną imprezę.