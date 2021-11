Nowości od Epson

Designerski projektor laserowy o miniaturowych rozmiarach wyświetlający obraz do rozmiaru 150”przekątnej. Technologia 3LCD gwarantuje równe natężenie światła barwnego i białego, dzięki czemu wyświetlane obrazy są jasne i nasycone, także podczas wyświetlania w dzień.

Wysoki kontrast zapewnia wyraźne odwzorowanie cieni i czerni. Wbudowany Android TV pozwala na dostęp do serwisów z filmami, programów i gier z Google Play, YouTube i innych popularnych aplikacji. Wyposażony w system audio od Yamaha.

Drukarka dla fotografów pozwalająca na drukowanie zdjęć w formacie od pocztówki do ogromnego rozmiaru A3+. Profesjonalna głowica i atramenty (w tym dodatkowy szary) zapewniają doskonałe kolory i przejścia tonalne zarówno fotografii w kolorze, jak i czarno-białych. System EcoTank gwarantuje bardzo niski koszt druku – na jednym, dołączanym komplecie atramentów można wydrukować nawet do 2300 zdjęć. Dodatkowy atut to wbudowana łączność Wi-Fi i skaner.

Epson L8180

Epson L3251