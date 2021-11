Spełniaj własne życzenia!

Niezależnie, ile życzeń chcesz spełnić, pamiętaj by spełnić własne.

W miłości, w przyjaźni. W święta.

Święta to wspaniały czas dla rodziny, przyjaciół, dla najbliższych. Ale to wyjątkowy czas przede wszystkim dla Ciebie! Pomyśl o tym, czego Ty pragniesz, o czym Ty marzysz i spełnij własne życzenia! Spędź święta na własnych zasadach! Marka W.KRUK wraz z Ambasadorką Magdą Mołek zachęca, aby wszystko co robisz w te święta, robić po swojemu. Niech towarzyszą Ci tylko dobre emocje i poczucie, że jesteś w zgodzie ze sobą. Odkryj wszystkie możliwości spełniania własnych życzeń w salonach i na wkruk.pl.