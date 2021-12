Radość dawania

Dziś coraz częściej kupujemy prezenty uważniej. Stawiamy

na jakość, nie na ilość. Szukamy przedmiotów, za którymi stoją wartości etyczne i pasja ludzi, którzy je tworzą. Produkowanych

z materiałów naturalnych i/lub niedewastujących środowiska.

Nie obawiamy się już sięgać po rzeczy z drugiej ręki.

Inny jest też sposób postrzegania prezentu. To już nie tylko przedmiot, ale też czas, który obdarowany może spędzić na wycieczce, w kinie,

na koncercie czy wycieczce.

Zmiana dotyczy także firm. I one przestają hołdować konsumpcji, zwracając się ku wspólnotowości. Zamiast obdarzać swoich pracowników i partnerów biznesowych gadżetami, angażują ich w działania twórcze i artystyczne. Wspierają lokalny aktywizm. Kreują wartościowe wydarzenia (przykłady na stronie 1yearchallenge.pl). Inspirują.

Dlatego wybraliśmy dla państwa propozycje ekologiczne, jak od Good Wood, korzystne dla zdrowia, jak od Beksien, i rękodzielnicze, jak od Naturally by Anetta. Zachęcamy do zakupów u tych, którzy część swojego dochodu – lub nawet cały – przeznaczają na pomoc potrzebującym,

jak Feminoteka (kosmetyki Samo Dobro), Na dobrą sprawę czy Las Rąk.

To tylko przykłady – takie inicjatywy są wszędzie, trzeba się tylko rozejrzeć. Przedstawiamy również firmy, które nie tylko idą z duchem czasu, lecz także przez cały rok wspierają nasze wydawnictwo.

Życzymy Wam, Drodzy Czytelnicy, radości z dawania. Jest ona tym większa, im bardziej przekłada się na dobro wspólne.