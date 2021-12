Storytel zanurz się w świecie niezwykłych historii.

Karty podarunkowe od Storytel dają możliwość słuchania w telefonie nieograniczonej liczby audiobooków. Ponad 100 000 audiobooków i e-booków po polsku i po angielsku zawsze przy Tobie. Załóż konto i wykup abonament albo podaruj dostęp swoim bliskim.

„Robin Hood i Szmaragdowy Król” to nowa opowieść o kultowych bohaterach. To magia, akcja, humor i tajemnica – słowem: przygoda!

Las Sherwood zamarł w nerwowym oczekiwaniu. W gęstej ciszy mrocznej kniei coraz wyraźniej słychać szepty: „Nadchodzi! Nadchodzi!”. Nie zapowiadają one jednak księcia złodziei, zakapturzonego awanturnika, który uczynił Sherwood swym domem. Nie, tym razem las drży wraz ze zbliżającym się krokami innej legendy – tego, na którego głowie spoczywa korona, a który w swojej prawicy dzierży miecz Ekskalibur!

„Garda” to emocjonalna opowieść o przełamywaniu własnych słabości i ograniczeń, trudnej przyjaźni i dorastaniu do odpowiedzialności, a także o odkrywaniu w sobie duszy wojownika.

Jego życie od zawsze było walką. Teraz trafił na przeciwnika, któremu może nie sprostać. Jaka jest cena długu zaciągniętego u miejskiej mafii? Czy niełatwa przyjaźń z niepełnosprawnym zawodnikiem potrafi ocalić zgorzkniałego trenera i powstrzymać go przed wkroczeniem na drogę, z której nie ma już powrotu?

„Beskid bez kitu” opowiada o Łemkowszczyźnie obecnej i tej sprzed pół wieku. O strachu przed innym, obcym i o oswajaniu tych lęków. O życiu w zgodzie z naturą i odnajdywaniu piękna tam gdzie nikt go nie szuka.

Komisarz Adam Kruk stąpa po cienkim lodzie. Nad taflą zamarzniętego jeziora niosą się słowa pełne mocy, głos, który powtarza: "Droga na skróty to czasem droga bez powrotu". Na drugim brzegu czekać może rozwiązanie sprawy tajemniczego zaginięcia. Ale każdy krok Kruka budzi w lodzie głuche echa pęknięć.

Słuchowisko "Random" to love story jakiego jeszcze nie było. Jantar91 (Julia Wieniawa) i Buka12 (Maciej Musiałowski) poznają się w aplikacji Random, w której rozmówcy wybierani są losowo i jedyne co mają to setki przegadanych godzin. Bohaterowie rozmawiając o codziennych problemach, pasjach i najskrytszych marzeniach, nawiązują niezwykłą znajomość.

Jednak czy uczucie rodzące się w sieci ma szansę przetrwać w zderzeniu z rzeczywistością?

Między Listami... do M.