Najwyższy czas na dobry sen

Źle śpimy. Nie bez powodu. Coraz powszechniej towarzyszy nam stres i lęk o przyszłość.. Zapracowani – mamy skłonność do ignorowania naturalnego rytmu dobowego naszego organizmu. Mieszamy pory snu, wystawiamy się na działanie sztucznego światła, stres i wszechobecne bodźce.

Mudita Harmony, to najprawdopodobniej jedyny na świecie budzik z przyjaznym dla oczu wyświetlaczem E Ink (elektroniczny papier), który zapewnia świetny kontrast w każdym oświetleniu i nie emituje rozbudzającego światła Budzik przypomina o porze zasypiania (a rutyna jest niezbędna, by zapewnić sobie dobrą jakość snu), pomaga wyciszyć się i zrelaksować, a rano budzi wyselekcjonowanymi dźwiękami i delikatnym światłem. Do nagrań wykorzystano m.in. misy tybetańskie, gitarę, ukulele i dzwonki koshi. W pamięci budzika znajdują się także dźwięki natury i spokojne melodie, które doskonale sprawdzą się w wieczornej relaksacji. ­Zegar przydaje się do medytacji. Można wybrać długość sesji, która rozpoczyna się i kończy głębokim dźwiękiem gongu.