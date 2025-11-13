Przejdź do treści
Reklama
Reklama
materiał promocyjny
13 listopada 2025
Prezentownik

Podaruj emocje w Teatrze Capitol – idealny prezent na każdą okazję!

13 listopada 2025
. . mat. pr.
Zamiast kolejnego gadżetu – spektakl, który zostaje w pamięci! Teatr Capitol oferuje vouchery na niezapomniane przedstawienia dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Nie ma lepszego prezentu niż emocje, śmiech i wzruszenia – a tych w Teatrze Capitol nie brakuje. W świątecznej ofercie znajdziesz vouchery prezentowe, które można wykorzystać na dowolne spektakle – dla najmłodszych, młodzieży lub dorosłych, a także na wyjątkowe wieczory Show & Dining, łączące sztukę sceniczną z doskonałą kolacją.

Szczególnie polecamy tegoroczne, premierowe hity: błyskotliwa komedia „Pół żartem”, pełna zaskoczeń farsa „Genialny pomysł” oraz pikantne i pełne humoru „Seks, siano i sekrety”. Każdy znajdzie tu coś dla siebie – od lekkiej rozrywki po inteligentny teatr z pazurem. W ofercie mamy również spektakle dla najmłodszych.

Podaruj bliskim bilet do świata emocji, śmiechu i magii sceny. W końcu najlepsze prezenty to te, które zostają w pamięci – a wieczór w Teatrze Capitol zapamięta każdy!

.mat. pr..

Jeśli nie masz pomysłu na Sylwestra 2025 – spędź go z nami! Będzie to noc w rytmie komedii, muzyki i dobrej zabawy! Szczegóły na www.teatrcapitol.pl/spektakl/sylwester

Materiał przygotowany przez Teatr Capitol.

materiał promocyjny

Reklama
Reklama