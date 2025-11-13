Podaruj emocje w Teatrze Capitol – idealny prezent na każdą okazję!
Nie ma lepszego prezentu niż emocje, śmiech i wzruszenia – a tych w Teatrze Capitol nie brakuje. W świątecznej ofercie znajdziesz vouchery prezentowe, które można wykorzystać na dowolne spektakle – dla najmłodszych, młodzieży lub dorosłych, a także na wyjątkowe wieczory Show & Dining, łączące sztukę sceniczną z doskonałą kolacją.
Szczególnie polecamy tegoroczne, premierowe hity: błyskotliwa komedia „Pół żartem”, pełna zaskoczeń farsa „Genialny pomysł” oraz pikantne i pełne humoru „Seks, siano i sekrety”. Każdy znajdzie tu coś dla siebie – od lekkiej rozrywki po inteligentny teatr z pazurem. W ofercie mamy również spektakle dla najmłodszych.
Podaruj bliskim bilet do świata emocji, śmiechu i magii sceny. W końcu najlepsze prezenty to te, które zostają w pamięci – a wieczór w Teatrze Capitol zapamięta każdy!
Jeśli nie masz pomysłu na Sylwestra 2025 – spędź go z nami! Będzie to noc w rytmie komedii, muzyki i dobrej zabawy! Szczegóły na www.teatrcapitol.pl/spektakl/sylwester
Materiał przygotowany przez Teatr Capitol.