Przejdź do treści
Reklama
Reklama
materiał promocyjny
20 listopada 2025
Prezentownik

Muzyczne emocje w prezencie

20 listopada 2025
. . mat. pr.
Podaruj bliskim magiczne chwile na koncercie ulubionego wykonawcy.

Hans Zimmer z niepowtarzalną trasą koncertową w Polsce! Wielokrotny zdobywca Oscara i nagrody Grammy zagra dwa koncerty w Krakowie. Hans Zimmer Live – The Next Level już 14 i 15 marca 2026 roku zabrzmi w TAURON Arena Kraków!

HANS ZIMMERmat. pr.HANS ZIMMER

Kuba Badach zaprasza na Jazzy Christmas – wyjątkowe koncerty, w których klasyka świątecznych melodii spotyka się z jazzową elegancją. W styczniu, wraz z wybitnymi muzykami polskiej sceny, wystąpi w Krakowie, Katowicach, Warszawie, Poznaniu, Gdyni i Wrocławiu.

KUBA BADACHmat. pr.KUBA BADACH

Gregory Porter już 18 stycznia w NOSPR w Katowicach. Dwukrotny zdobywca nagrody Grammy, jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów modern jazzu i soulu wykona utwory z albumu „Still Rising – The Collection”.

GREGORY PORTERmat. pr.GREGORY PORTER

Brytyjczyk Jamie Cullum wraca do Polski! Już 19 kwietnia zagra w katowickim NOSPR, a 20 kwietnia w warszawskim Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. Posłuchaj na żywo jednego z czołowych twórców współczesnej muzyki jazzowej.

JAMIE CULLUMmat. pr.JAMIE CULLUM

Legenda polskiego rocka świętuje 45-lecie! Jubileuszowa trasa Lady Pank wiosną 2026 odwiedzi Wrocław, Kraków, Katowice oraz Gdańsk. Poczuj moc legendarnych przebojów na żywo, obudź wspomnienia.

LADY PANKmat. pr.LADY PANK

Materiał przygotowany przez Good Taste Production.

materiał promocyjny

Reklama
Reklama