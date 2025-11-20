Muzyczne emocje w prezencie

Podaruj bliskim magiczne chwile na koncercie ulubionego wykonawcy.

Hans Zimmer z niepowtarzalną trasą koncertową w Polsce! Wielokrotny zdobywca Oscara i nagrody Grammy zagra dwa koncerty w Krakowie. Hans Zimmer Live – The Next Level już 14 i 15 marca 2026 roku zabrzmi w TAURON Arena Kraków!

Kuba Badach zaprasza na Jazzy Christmas – wyjątkowe koncerty, w których klasyka świątecznych melodii spotyka się z jazzową elegancją. W styczniu, wraz z wybitnymi muzykami polskiej sceny, wystąpi w Krakowie, Katowicach, Warszawie, Poznaniu, Gdyni i Wrocławiu.

Gregory Porter już 18 stycznia w NOSPR w Katowicach. Dwukrotny zdobywca nagrody Grammy, jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów modern jazzu i soulu wykona utwory z albumu „Still Rising – The Collection”.

Brytyjczyk Jamie Cullum wraca do Polski! Już 19 kwietnia zagra w katowickim NOSPR, a 20 kwietnia w warszawskim Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. Posłuchaj na żywo jednego z czołowych twórców współczesnej muzyki jazzowej.

Legenda polskiego rocka świętuje 45-lecie! Jubileuszowa trasa Lady Pank wiosną 2026 odwiedzi Wrocław, Kraków, Katowice oraz Gdańsk. Poczuj moc legendarnych przebojów na żywo, obudź wspomnienia.