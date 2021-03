Siła przeciwności

To jest numer o doświadczaniu ograniczeń i wychodzeniu poza nie. O wykorzystaniu tych niewielu szans, jakie czasami daje rzeczywistość. Tak jak zrobili to twórcy polskiej szkoły plakatu, których kreatywność zaskoczyła i podbiła świat. A przecież działo się to w realiach siermiężnego PRL-u. NIE MIELI DOSTĘPU DO INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII – WYSTARCZYŁ OŁÓWEK, PĘDZEL, FARBA I BŁYSK INTELEKTU. Co ciekawe, mimo upływu wielu lat tamte plakaty niczym oryginalne dzieła sztuki pozostają aktualne – ich treść i forma są wciąż świeże, inspirujące.