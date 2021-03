W stronę słońca

Dzień coraz dłuższy, cień coraz krótszy. Cień epidemii jakby też. Co zrobić z odzyskaną swobodą, kiedy zniknie na dobre?

Kilka lat temu na propozycję wypadu do Londynu zareagowałem filozoficznie: „Dlaczego mam jechać do Londynu, skoro nigdy nie byłem w Suwałkach?”. Samolot to przecież zguba dla środowiska, a przyzwyczailiśmy się, że łatwiej i taniej spontanicznie skoczyć na drugi koniec Europy niż – powiedzmy – do Zamościa. Ale chodziło mi też o to, że nieograniczony dostęp do informacji rozbudza tragiczny, bo niemożliwy do zaspokojenia apetyt. Mogę polizać przez szybkę smartfona każdy zakątek świata, ale życia nie starczy, żeby je wszystkie odwiedzić.