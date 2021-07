Chłodzenie optymalne

Spędzamy dziś około 90 proc. czasu w zamkniętych pomieszczeniach, głównie w domu. I zaczęliśmy baczniejszą uwagę zwracać nie tylko na jego funkcjonalne urządzenie. Ważniejsza niż kiedykolwiek stała się jakość powietrza.

– Najnowsze modele, jak te produkcji Mitsubishi Electric, są wyposażone w filtry eliminujące alergeny, drobnoustroje, pleśnie, zarodniki grzybów, a także kurz i pyły PM2,5, czyli m.in. cząstki składowe smogu – zapewnia Dorota Seweryniak. To dzięki technologii filtracji Plasma Quad Plus (silne pole elektrostatyczne absorbuje cząsteczki). Ta technologia neutralizuje także wirusa SARS-CoV-2.

Do uporania się z PM1,0 (pył zawieszony o masie 1 mikrograma) LG wykorzystuje jony. W Dualcool magnetyczny filtr wychwytuje cząsteczki, a dyfuzor jonów je eliminuje. Kolejne wyzwanie to PM2,5 – według WHO najbardziej szkodliwe dla człowieka zanieczyszczenia (o średnicy do 2,5 mikrometra), którego stężenie w Polsce jest przekraczane dwukrotnie.

– Wysokiej klasy klimatyzatory dbają też o inteligentny nawiew – mówi Dorota Seweryniak. – Modele Diamond od Mitsubishi Electric są wyposażone w czujnik 3D i-see, skanuje on pomieszczenie, ustala położenie osób, po czym nawiew przyjmuje taki kierunek, by nikt nie odczuwał nieprzyjemnego chłodu np. na karku. Funkcja Double Vane utworzy nawet indywidualnie klimatyzowane strefy w jednym wnętrzu.

Modele LG (Deluxe i Artcool Mirror) wyposażono w system UV LED – UVnano, który za pomocą promieni UV rozprawia się z mikroorganizmami. Inne firmy (np. Gree) zadanie to powierzyły jonizatorom plazmowym, które działają jak sterylizatory. Etherea Panasonica wykorzystuje technologię nanoeX. „Produkuje” ona rodniki hydroksylowe (OH), które hamują rozwój zanieczyszczeń, wirusów.

Do sterowania służy oczywiście pilot. – Dodatkowo klimatyzatory najlepszych producentów mają wbudowane odbiorniki WiFi, dzięki czemu mogą być sterowane i monitorowane z urządzeń mobilnych – tłumaczy Dorota Seweryniak. – Intuicyjny system MELCloud w urządzeniach Mitsubishi Electric upraszcza ich codzienną obsługę z dowolnego miejsca.

Proponowana przez LG aplikacja ThinQ może obsługiwać wszystkie urządzenia firmy w domu (steruje, kontroluje, diagnozuje i rozwiązuje problemy). Klimatyzatorami można też sterować, korzystając z bramki BMS. Etherea Panasonica jest kompatybilna z Amazon Alexa.

Wygląd ma znaczenie

– Do niedawna klimatyzatory traktowane były jako zło konieczne. Królowała opinia, iż szpecą wnętrze. Rzeczywiście, nie były zbyt estetyczne – przyznaje Dorota Seweryniak. – Ale ostatnio pojawiło się kilka bardzo atrakcyjnych modeli. Przykładowo, urządzenia Diamond MSZ-LN oferujemy w nowoczesnym designie i w czterech kolorach: czerni, czerwieni, bieli i perłowym. Piloty są w tych samych barwach.

– Od kilku lat praktycznie każdy z moich projektów uwzględnia montaż klimatyzatora – mówi Agnieszka Szefler, architekt wnętrz. – Urządzenia te, podobnie jak grzejniki, mogą dyskretnie uzupełniać aranżację i ładnie współgrać z otoczeniem. Zwłaszcza że do wyboru jest wiele pięknie zaprojektowanych, w przeróżnych wykończeniach i kolorystyce. W realizacjach najczęściej wykorzystuję modele stosunkowo niewielkie, o ładnym, minimalistycznym designie. Chcę, by stanowiły delikatny element, by nie dominowały we wnętrzu, a harmonizowały z nim i sprawiały wrażenie lekkości. Proponuję klientom urządzenia eleganckie w swej prostocie, bez zbędnych ozdobników, by nie stanowiły konkurencji dla innych elementów w pomieszczeniu: okładzin ścian, mebli, dzieł sztuki. Sprawdzają się i w klasycznej, i nowoczesnej przestrzeni, dyskretnie się w nią wtapiając.