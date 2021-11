Laminat czy winyl – co wybrać?

Jeśli więc podoba ci się to, co drewno ma do zaoferowania w aranżacji wnętrz, ale nie chcesz się zbytnio martwić podłogą, wybierz wysokiej jakości laminat. Jest ciepły, nadaje się na ogrzewanie podłogowe i jest łatwy w montażu dzięki systemowi Uniclic. Laminat to także gwarancja nieskazitelnego wyglądu przez lata. Trudno na nim o plamy, a wszelkie zabrudzenia są łatwe do usunięcia.