Dom w zmianie

Niezależnie od tego, ile mamy lat, co myślimy i co nam się przydarza, święta przychodzą co roku. Wypełniają je niecodzienne wzruszenia, zapachy i smaki. POWTARZALNOŚĆ I NIEZMIENNOŚĆ ZACHOWAŃ, ZWIĄZANE Z DBAŁOŚCIĄ O TRADYCJĘ, ZAPEWNIAJĄ NAM POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA. POTRZEBUJEMY SYMBOLI ŚWIĄT, BY PRZYPOMNIEĆ SOBIE O SPRAWACH ISTOTNYCH. O tym, czym jest dom, rodzinne więzi, poczucie przynależności do miejsca i do wspólnoty, w której jest się akceptowanym i kochanym.

Domy z historią wielu pokoleń, zapisaną w ich murach, szczególnie mocno określają naszą tożsamość.