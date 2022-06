Pod słońcem Italii

Jako szczęśliwa klimatyczno-kulturalno-enogastronomiczna emigrantka we Włoszech stałam się, chcąc nie chcąc, specjalistką od inwestycji na południu Europy.

Piszą i dzwonią do mnie przyjaciele, a także przyjaciele przyjaciół z pytaniami, co o tym sądzę, czy to ma jakiś sens, no i gdzie szukać. „Gdzie” oznacza nie tylko położenie geograficzne, ale przede wszystkim adresy portali internetowych i agencji nieruchomości.

Pandemia wywołała pragnienie ucieczki z miast na cieplejsze łono natury, a klimat wojny ten trend zintensyfikował. Już nie tylko w kontekście „dolce far niente”, słodkiego nicnierobienia, i sielskich klimatów jak z filmu „Pod słońcem Toskanii”, ale zakupu nieruchomości, która miałaby na nas zarabiać.