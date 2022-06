Z Juliuszem Windorbskim, prezesem DESA SA, w skład której wchodzi DESA Unicum – największy dom aukcyjny w Europie Środkowowschodniej, rozmawiamy o kolekcjonowaniu sztuki.

Jak wykształcić w sobie gust różnicujący ogląd rzeczy, zdolność widzenia tego, co ma wartość?

Od blisko 20 lat współpracuję z kolekcjonerami i zauważyłem, że obok samorodnych talentów, ludzi, którzy czują i widzą więcej, większość uwrażliwia się na sztukę poprzez kontakt z nią, zdobywanie wiedzy, rozmowy z ekspertami. Anda Rottenberg fenomenalnie to ujęła: „Widzisz to, co wiesz”. W miarę nabywania doświadczeń wychodzimy poza wrażenia estetyczne, zaczynamy interpretować prace, dostrzegać ich historię.