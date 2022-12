Projektowanie wrażliwe na niedolę innych

To nie abstrakcyjny temat z gazet, ale przeżycie pełne emocji – mówi architektka Dorota Sibińska. O projektowaniu wrażliwym na ludzkie potrzeby opowiadają też Tania Pashynska z Iwano-Frankiwska i Anca Bolohan z Bukaresztu, współtwórczynie szkół i domów dla uchodźców z Ukrainy.

– Wystarczyło na wkręty, klej do cokołów, barwniki do farb, kilkadziesiąt wałków. Wszystko inne pochodziło z darów i dotacji celowych. Wiele firm biurowych pozbywa się całego swojego wyposażenia raz na kilka lat, dla nas ich meble były jak nowe – opowiada Sibińska, specjalistka od przestrzeni edukacyjnych, która tu odpowiadała też za organizację, koordynację i sama stawała na drabinie, by malować ściany. – Tym razem miałam już przetarte szlaki, nie zastanawiałam się, jak wszystko zrobić. Ale za pierwszym razem to były trzy miesiące wyjęte z życia plus trzy ciężkie tygodnie pracy na budowie, łączone z bieżącymi zadaniami we własnym biurze.