Na tropie przyrody

Natura niezmiennie pozostaje dla designu niewyczerpanym źródłem pomysłów – obecnie nie tyle na dekoracje czy formy, co przede wszystkim na funkcjonalne, proekologiczne rozwiązania, na miarę XXI wieku.

Design czerpiący natchnienie ze świata przyrody to prawdziwy temat-rzeka, w dodatku rzeka, która tworzy zaskakujące meandry i rozległe rozlewiska. W dziejach historii sztuki najbardziej znany styl „organiczny” to oczywiście Art Nouveau na przełomie XIX i XX w. (znany u nas pod nazwą secesji). Przywołać tu można również ruch Arts and Crafts na czele z Williamem Morrisem, czy lata 60. ubiegłego stulecia wraz ze słynnymi projektami Pierre’a Paulina. Nadawał im nazwy wskazujące, do jakich wzorców nawiązuje; mamy więc stołki „Języki”, siedziska „Dynie”, czy kultowe fotele „Tulipany”.