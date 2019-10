Ocalić od zaśmiecenia

Z butelki plastikowej jestem w stanie stworzyć każdą roślinę – mówi Karina Królak, autorka artystycznych ogrodów, ale też biżuterii oraz lamp z recyklingu. – Wymyślanie rzeczy z odzyskanych materiałów to nie jest zajęcie dla leniwych. Trzeba dużo wysiłku, by powstało coś ciekawego, przydatnego, co ucieszy oko i nie będzie kojarzyć się z odpadem. A że przy okazji zabieram głos w dyskusji na temat marnotrawstwa współczesnego świata – to wartość dodana projektów. Wkładam w nie całą swoją wrażliwość.

Hodujesz w domu sporo roślin, a z drugiej strony mówisz, że nie lubisz mody na zieleń we wnętrzach...

Właśnie dlatego, że kocham rośliny. Na fali trendów powstają np. gigantyczne ogrody wertykalne w przestrzeniach biur, sklepów, które często są zaniedbywane. Obserwowałam kilka takich realizacji – rośliny były przesuszane albo za mocno nawadniane. Po co je tak niszczyć, tracić wodę i energię, skoro można w takich miejscach „założyć ogrody” na podobieństwo naturalnych, a jednak niezniszczalne, bezproblemowe w utrzymaniu.