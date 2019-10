Przestrzeń dla kolekcji

Dom obiecał im kuzyn, z zawodu architekt, w prezencie ślubnym. Do realizacji doszło 20 lat później. Wtedy już TYSIĄCE KSIĄŻEK, setki polskich wzorów z ceramiki i szkła oraz kilkadziesiąt obrazów dopominało się o godną ekspozycję.

Gospodarze lubią modernizm, rokoko to nie ich bajka. Dom wymyślił Piotr Szaroszyk, a wnętrza zaprojektowała Dorota Szaroszyk z pracowni Szaroszyk & Rycerski Architekci. Autorów koncepcji architektonicznej i właścicieli łączy podobny gust. We czwórkę uzgadniali każdy szczegół, np. kominek, a właściwie jego brak. Doszli do wniosku, że żywy ogień na długiej ścianie w salonie zaburzy odbiór obrazów.