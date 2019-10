Nowoczesność w DNA

Katowice postawiły na zmianę wizerunku – odchodzą od etykietki przemysłowego zagłębia na rzecz zielonej metropolii. Stolicę regionu pokazał nam Robert Konieczny, który w tym mieście prowadzi rozpoznawalną na świecie pracownię architektoniczną KWK Promes.

Katowice to Twoje miejsce na Ziemi – tu mieszkasz z rodziną i pracujesz. Jak nas oprowadzałeś po mieście to fotograf, który jest spoza Śląska, był zaskoczony dużą ilością zieleni.

To częsta reakcja przyjezdnych. Zwykle myślą: „Śląsk – pewnie będą hałdy i czarne dymy”. Ale takiego Śląska już nie ma od lat, odkąd wygaszono przemysł ciężki. Górny Śląsk i Zagłębie są bardzo zielone, a Katowice to najbardziej zalesione miasto aglomeracji – aż 40 procent jego powierzchni porastają lasy.