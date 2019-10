Kuchnia i łazienka ratują świat

Dzisiaj ekologia to nie fanaberia, a konieczność. Musimy ograniczyć zużycie i spożycie – doszliśmy do ściany: zmarnowaliśmy klimat, zasypaliśmy się plastikiem, rabunkowo wykorzystaliśmy zasoby wodne planety. Pobieramy za dużo prądu, generując emisję CO2. Dlatego producenci z branży wyposażania kuchni i łazienek prześcigają się w rozwiązaniach, które oszczędzają wodę, prąd i uczą nas lepszego gospodarowania. Jeśli nie przemówi do nas los planety, to argument „więcej pieniędzy w portfelu” – na pewno zadziała.

Woda drożeje. Zarówno dosłownie, bo musimy za jej litr płacić coraz więcej, jak i symbolicznie staje się coraz cenniejsza, gdyż globalnie wciąż zmniejszamy jej zasoby. Za metr sześcienny w 2019 r. płacimy w Polsce między 11 a 16 zł, a będzie na pewno drożej. Kto z nas, po tym jak dostał rachunek za wodę, nie obiecał sobie – nigdy więcej kąpieli w wannie, od dziś tylko prysznic, mycie zębów wyłącznie z kubkiem, a nie z odkręconym strumieniem. Tu, oprócz zmiany nawyków, uratują nas baterie umywalkowe oszczędzające wodę – takie ma w swojej ofercie marka Hansgrohe: ten producent w swoich liniach EcoSmart rzeczywiście „zszedł” ze zużyciem wody do rekordowo niskiej ilości 3,5 litra na minutę, kiedy konkurencja uważa za sukces ilość 7 litrów na minutę.