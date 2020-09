Sztuka obróbki stali

Najlżejsze w historii wzornictwa. Ultraleggera to efekt zmagań Oskara Zięty w wadze piórkowej z klasycznym krzesłem Superleggera (1700 g) Gio Pontiego, włoskiego architekta i projektanta. Minimalistyczny koncept Zieta Studio stanowi połączenie ultralekkiej i wytrzymałej ramy z perforowanym siedziskiem i oparciem. Krzesło powstało w innowacyjnej technologii FiDU (formowanie ciśnieniem wewnętrznym). Zostało wykonane tylko z jednego materiału (aluminium), więc w całości nadaje się do recyklingu. Tafla O – kolekcja metalowych luster dostępnych w różnych wykończeniach. Ich kształt zainspirowany został kropelkami cieczy. Efekt długotrwałych prób z łączeniem pigmentów, jak u alchemika. G-Table Ancient. Jego podstawę, kojarzącą się z korzeniami drzew lub roślinnymi pnączami, wykonano w technologii FiDU, w kolorze Cosmic Blue. Jest zwieńczony blatem z wiekowego czarnego dębu. Stalowe kryształy. Crystals to linia obiektów z metalu, wypolerowanych tak, by dawały odbicia niczym szkło kryształowe. Znaki charakterystyczne: liczne zagięcia i gładkie, płynne przejścia. Wytrzymałość nadmuchanej blachy. PLOPP zniesie bez odkształceń nawet tonę (stołki w wykończeniu inox mają gwarancję na 100 lat). Z okazji 10-lecia firmy powstała jego specjalna edycja z okolicznościowym grawerem.

