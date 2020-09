Zamieszkać w starym młynie

Romantyczna decyzja, do której dojrzewali dwa lata, skłoniła ich do nabycia budynku z 1930 roku. Pachnie w nim jeszcze mąką. Przymierzają się więc do wypieku chleba. Stawiają piec, ale i sadzą winorośle, będzie też piwniczka na wino.

Szukali miejsca do rodzinnego wypoczynku i spotkań z przyjaciółmi. Żeby można było wyprawić święta w niezwykłej scenerii. Żeby dzieci miały przestrzeń do zabawy, huśtawki w salonie, a sztalugi w najprawdziwszej pracowni. Żeby można było odetchnąć, pomarzyć, wspólnie tworzyć. Odkrycie Do tej pory takim azylem dla Karoliny i Pawła było mieszkanie w Kazimierzu Dolnym. Do Gniewoszowa, przez który zawsze przejeżdżali, jest kilkanaście minut bliżej z Konstancina, gdzie mieszkają i pracują na co dzień.