Ekozmiany w urbanizacji

Cały ambaras wziął się z ludzkiej potrzeby, aby być bliżej wody. Potrzeby, której nie da się z nas wyrugować.

Im większy deszcz, tym dotkliwsza susza. To tylko pozorna sprzeczność. I realny problem, przed którym stoimy. Woda, która tworzy życie na Ziemi, podlega jej prawom dokładnie tak samo jak wszystkie organizmy i pozostałe żywioły. Wzrost temperatury na Ziemi, to szybsze parowanie wody, a zatem i szybsze twardnienie gleby. Woda wracająca jako deszcz nie może wsiąknąć w stwardniałą skorupę, zalewa więc to, co wokół. Swoje dodają ulewy, bo wyższe temperatury spowodowały i tę zmianę – coraz więcej nagłych, porywistych deszczów w miejsce niegroźnych opadów.