W przedwojennej kamienicy

Zawsze chcieli urządzić się w starej kamienicy, mieć sufit wysoko nad głową i czuć ducha minionych czasów. Poszukiwali mieszkania jak najbardziej zniszczonego, bez przeróbek i wtrętów. Z autentycznym tłem do snucia własnej opowieści.

Monika Konarzewska-Dziurna i Piotr Dziurny tworzą zgrany duet prywatnie i w pracy – od lat zajmują się projektowaniem wnętrz oraz scenografii do filmów reklamowych. Dom to dla nich symbol kosmosu, świata, życia. Zapis własnej biografii. Nowe mieszkanie zwykle wyraża potrzebę odnowy. I zawsze jest przełomem. Stanowi efekt dążenia do zmian, ale i przyczynę kolejnych. Najpierw to my kształtujemy dom, potem on nas. Monika i Piotr byli zmęczeni tempem, jakie sobie narzucili. Przeprowadzka do apartamentu na parterze kamienicy z 1924 r.