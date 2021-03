Szacunek do sędziwych przedmiotów

Do siedzenia na twardej sofie Poula Kjærholma przyzwyczajał się 20 lat. O enerdowskich wazonach mówi, że są dla niego celebracją brzydoty, w której szuka piękna. Jo Stenuit, projektant samochodów, opowiada nam o swojej kolekcji powojennych mebli, urządzeń i ceramiki.

Wielu kolekcjonerów trzyma swoje skarby zamknięte w magazynach. Pan korzysta z nich na co dzień.

Przedmioty historyczne, unikatowe, używane dawno temu, zwykle niosą ze sobą mocniejszy przekaz niż te bardziej współczesne. Ja zbieram obiekty głównie z lat 60 i 70. XX w. Kolekcję trzymam w domu we Frankfurcie. To budynek z 1905 r., lecz całkowicie zmodernizowany. Zaszokowaliśmy sąsiadów, malując fasadę na ciemnoszary kolor. Duże zmiany wprowadziliśmy też w środku. Tylko schody nie są nowoczesne i zabawnie skrzypią, gdy się po nich chodzi.