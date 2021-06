Przebudowa tradycyjnego sycylijskiego domostwa

Stary sycylijski dom z dziedzińcami, tradycyjne baglio, po przebudowie przemienił się w wygodną do życia willę. Gładkie, kolorowe płaszczyzny ścian tworzą abstrakcyjną kompozycję przestrzenną, w duchu projektów słynnego modernisty Luisa Barragána.

Tegoroczną nagrodę Pritzkera, nazywaną architektonicznym Noblem, otrzymała francuska pracownia Lacaton & Vassal. Zasłynęła z mądrych przebudów budynków, często pogardzanych, jak bloki z wielkiej płyty. Dzięki umiejętnym metamorfozom architekci dają starym obiektom nowe życie. Zamiast wyburzać, co generuje duży ślad węglowy, wykorzystują zastaną substancję architektoniczną do maksimum – to wielka mądrość, szczególnie ważna w dobie katastrofy klimatycznej.