Łazienki oszczędzające wodę

Dzisiaj projektujemy ją z akcentem na rozwiązania oszczędzające wodę, sięgamy po technologie, które pozwalają kontrolować jej zużycie. Świadomość masowego odbiorcy w dziedzinie aranżacji wnętrz ewoluuje, więc design łazienkowy staje się bardziej demokratyczny. Na rynku mamy coraz więcej sprzętów i praktycznych, i znakomitej jakości.

Najogólniej rzecz ujmując, zrównoważony rozwój opiera się na takim gospodarowaniu surowcami, które zaspokajając potrzeby ludzi dzisiaj, dba, by i przyszłe pokolenia mogły z nich korzystać. To koncepcja rozwoju cywilizacyjnego, który nie grozi globalnym kryzysem ekologicznym ani wyczerpywaniem się zasobów Ziemi. Wpisuje się w nią odpowiedzialne projektowanie – proekologiczne, jak najmniej ingerujące w naturę, dążące do harmonii ze środowiskiem. To także projektowanie wrażliwe na człowieka, uwzględniające potrzeby starzejącego się społeczeństwa.