Wazony nie tylko na kwiaty

Ten sam wazon odbieramy inaczej, kiedy stoi obok naczynia w kształcie antycznej amfory. Inaczej obok porcelanowej „cebuli”. Jeszcze inaczej, kiedy jest sam. Intrygujące są relacje między wazonem a otoczeniem. Spróbujmy widzieć, a nie tylko patrzeć.

Dekorując wnętrza roślinami, najchętniej sięgamy po to, co znajdujemy w przyrodzie w danym sezonie. Jest pora bzów, żonkili, słoneczników. Każdy miesiąc ma swoje kwiaty. Latem najpiękniejsze są te z łąki. Przynosimy je ze spacerów, z targów i ustawiamy swobodnie w wazonach, dzbankach czy słoiczkach. Naczynie powinno eksponować urodę rośliny, a nie konkurować z nią. Dlatego proste kształty oraz neutralne kolory są najlepszym tłem dla świeżych pąków i fantazyjnych zielonych łodyg. Pomarańczowe kwiaty w niebieskim wazonie? Czemu nie! Wazon często dobieramy na zasadzie kontrastu, wtedy roślina wysuwa się na pierwszy plan, lub na zasadzie kolorystycznego podobieństwa. Kwiaty, które chcemy zasuszyć, dobieramy kolorystycznie do barwy wazonu.